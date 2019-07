Castres : un serpent corail, mortel pour l'homme, aperçu dans la rue

La mairie et les pompiers lancent un appel à la vigilance.

La mairie de Castres (Tarn) lance mercredi 3 juillet un appel à la vigilance, après avoir été alertée de la présence d'un serpent mortel pour l'homme dans les rues de la ville, rapporte France Bleu Occitanie.

"Un animal dangereux est en liberté à Castres", a annoncé la mairie de Castres. Il s'agit d'un serpent corail, reconnaissable à sa couleur rouge, jaune et noire. Il mesure entre 70 centimètres et un mètre. Le serpent corail est normalement présent dans les forêts tropicales d'Afrique, d'Asie et des Amériques. Sa morsure est mortelle pour l'homme.

Ne pas tenter de l'attraper ni de le faire fuir

C'est un habitant de la ville qui a aperçu l'animal dans sa maison, dans le secteur du 8e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, situé dans les quartiers Jacques Desplats et Paul Barthes. L'homme n'a pas été mordu et a réussi à faire fuir le serpent. La mairie de Castres et les pompiers lancent donc un appel à la vigilance pour ceux qui le croiseraient.

Il est recommandé de ne pas tenter de l'attraper, et aussi de ne pas le faire fuir pour qu'il puisse être capturé par les services spécialisés. "Le service d'hygiène et de sécurité de la ville de Castres demande à toute personne qui apercevrait le serpent de prévenir les secours en composant le 18 ou le 17 ou la police municipale", indique la mairie.