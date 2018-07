VIDEO. "Les gens se lassent"… La SPA mobilisée pour accueillir les animaux abandonnés cet été

Un toutes les trois minutes. C’est le nombre d’animaux qui seront abandonnés cet été selon la Société protectrice des animaux.

100 000 animaux abandonnés

Et si notre facilité à abandonner les animaux provenait de la société de consommation dans laquelle nous vivons ? "On a pris l’habitude d’acheter très facilement, consommer, jeter et on retrouve peut-être un peu trop cet effet-là aussi sur, finalement, des animaux qui ne sont pas des objets, qui sont des êtres vivants à part entière", explique Camille Grasset, cheffe d’équipe du refuge SPA d’Orgeval. Une habitude qui mène, chaque année, en France, à l’abandon de plus de 100 000 animaux.

Des "mises à jour"

Face à ces abandons massifs, la SPA s’est donnée pour mission de s’occuper des animaux abandonnés, sans famille ou dont la famille reste non-identifiable. Une fois recueillies, les créatures bénéficient des premiers soins d’un point de vue vétérinaire.

La prise en charge des animaux passe ensuite par une identification, une vaccination ainsi qu’une "mise à jour" afin qu’ils soient proposés à l’adoption et puissent trouver une nouvelle famille.

En 2017, si 15 000 animaux ont été accueillis par la SPA, 38 000 ont été adoptés.