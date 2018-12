VIDEO. Le fossa, un super prédateur peu connu et menacé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?



Le fossa est le plus gros mammifère carnivore de Madagascar. Les adultes mesurent 70 à 80 cm de long du museau à la base de la queue. Le fossa est à mi-chemin entre une panthère et une civette. Sa classification fait donc l'objet de débats. Pour certains, l'animal partage des traits avec les félins là où d'autres suggèrent une relation étroite avec les viverridés.

Il est doté de puissantes griffes qui lui permettent de grimper facilement aux arbres. Longue de 65 à 70 centimètres, sa queue est presque aussi longue que son corps et lui permet ainsi de se maintenir en équilibre et de sauter d’arbre en arbre. Redoutable prédateur, il se nourrit principalement de tenrecs et de lémuriens.

Les effectifs du fossa sont aujourd'hui jugés en déclin. L'animal est principalement menacé par la destruction de son habitat. Il resterait seulement 2500 fossas à l'état sauvage.