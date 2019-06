 VIDEO. La méduse boîte, une des créatures les plus venimeuses de la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nombreux sont ceux qui les redoutent : les méduses. Et pourtant, il existe bien pire : la méduse boîte qui est certainement un des animaux les plus craints au monde.

On les considère même comme les créatures les plus venimeuses de la planète. Les méduses boîtes font partie d'une classe d'invertébrés différente de celle des méduses classiques. Plusieurs d'entre elles sont effectivement mortelles, comme la cuboméduse d'Australie. Entre 1883 et 1996, cette méduse a tué au moins 63 personnes en Australie.

De plus en plus nombreuses

Ce qui différencie la méduse boîte d'une méduse classique, c'est une ombrelle de forme cubique et le fait qu'elle nage et poursuit activement ses proies plutôt que se laisser dériver. Les méduses boîtes se retrouvent principalement dans le bassin Indo-Pacifique, et particulièrement autour des côtes du nord de l'Australie.

Leur présence peuvent même susciter des mesures de restriction des baignades en fonction des saisons et des fluctuations de population.

Avec le réchauffement climatique, leur population pourrait croître. "Les méduses, il y en a de plus en plus parce que ce qui régulait les populations de méduses, c'étaient les variations de température ou, dans certaines régions du monde, les variations saisonnières de salinité, en fonction de la mousson. Ces caractéristiques d'équilibre depuis des millions d'années ont disparu. Et donc les méduses pullulent", explique le directeur de l'aquarium de Paris Alexis Powilewicz.