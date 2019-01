VIDEO. Girafe, impala, ours polaire… Pourquoi ces animaux ont-ils la langue bleue ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Girafe, tiliqua, chow-chow… Tous ces animaux portent la langue bleue et les scientifiques ont cherché à trouver une cause biologique à cette étonnante particularité.

Elle peut provenir de la sélection naturelle dont le mécanisme permet aux animaux d'être plus adaptés à leur environnement.

Par exemple chez la girafe, qui est très exposée au soleil, la langue bleue agit comme une protection contre les rayons lumineux. En effet, les cellules de la langue contiennent de la mélanine qui est un pigment luttant contre les rayons ultraviolets et qui est responsable de cette teinte.

Alors que chez le tiliqua, la langue bleue est un système de défense qui fait fuir les prédateurs. En effet, ce lézard se sert des rayons ultraviolets pour éloigner ses pires ennemis.

Le rôle de l’homme

Si la couleur bleue de la langue du tequila et de la girafe provient essentiellement de la la sélection naturelle, ce n'est pas le cas de tous les animaux. Le chow-chow est un petit chien dont la langue tire sur le violet et cela serait dû à des croisements effectués par l'homme. Celui-ci aurait réalisé cette sélection pour des raisons totalement esthétiques.

Les scientifiques ont donc découvert les raisons biologiques de cette langue bleue chez de nombreux mammifères mais elle reste encore un mystère chez d'autres animaux.