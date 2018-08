VIDEO. Ce parc glacier est aussi grand que la France, la Suisse, l\'Autriche et l\'Italie réunies

97 200 000 hectares

Kalaallit Nunaanni nuna eqqissisimatitaq. Derrière ce nom inuit à rallonge, se cache le plus grand parc national au monde.

97 200 000 hectares, soit la taille de la France, la Suisse, l'Autriche et l'Italie réunies. C'est également la région la plus septentrionale de la planète.

Un riche écosystème

Il y fait très froid. En effet, les températures dépassent rarement les 5°C et la nuit polaire plonge chaque année la zone dans l'obscurité pendant 4 mois. Inauguré en 1974, le parc est recouvert, en grande partie, de glaces terrestres et est entrecoupé de fjords. La zone est presque inhabitée, à l'exception de quelques stations scientifiques et bases militaires. On y trouve en revanche un écosystème complexe composé d'animaux adaptés aux conditions polaires. Parmi eux : des morses, des renards arctiques, des ours polaires, des lièvres arctiques... La réserve abrite également plusieurs milliers de bœufs musqués.

40 % de la population mondiale de cette espèce se trouve ici. Mais aujourd'hui, ce parc à l'écosystème fragile est menacé par le réchauffement climatique.