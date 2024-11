Plus grand, plus moderne, plus écologique... Un refuge de la SPA nouvelle génération ouvre au public à Gennevilliers

C'est le refuge "le plus grand et le plus moderne d'Europe", selon la SPA. Le nouveau refuge de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) vient d'ouvrir au public. Après trois ans de travaux, il a été pensé pour améliorer le confort des animaux et être le plus écologique possible.

Des enclos pour chiens avec cinq mètres de hauteur sous plafond, une chatterie, une clinique vétérinaire... Ce nouveau refuge, dont le projet remonte à de nombreuses années, a coûté 16,25 millions d'euros, financés pour moitié par les collectivités locales. Il a ouvert jeudi 7 novembre et peut accueillir jusqu'à 120 chiens, près de 200 chats et une vingtaine de nouveaux animaux de compagnie. Sur ce site d'une surface de 17 000 m2 comprenant 2 000 m² de bâti, tout a été pensé pour réduire le stress des animaux. "On a créé des boxes qui sont sans vis-à-vis, donc les chiens ne se voient pas entre eux", explique Céline Touguay, responsable du pôle expertise animale à la SPA. Les box "sont grands et sont lumineux. Il y a de la place. Les chiens sont beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisés".

Le nouveau refuge vise à faire plus que l'ancien, qui comptabilisait 3 500 adoptions par an. Il se veut aussi le plus écologique possible. Les bâtiments sont équipés d'un système de récupération d’eau de pluie pour le nettoyage et de panneaux solaires. Impossible de s'en apercevoir quand on est en bas, de l'herbe pousse sur les toits. Pascal Maréchaux, architecte du projet, prend une échelle pour monter sur le toit de l'un des chenils. "On a 30 cm de terre qui sont au-dessus d'une natte qui retient 10 cm d'eau", indique-t-il. Cela permet d'avoir un matelas humide sur la tête, qui donne un très bon confort thermique l'été pour les animaux qui se trouvent en dessous".

Un espace de sociabilisation du refuge de la SPA de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). (DIMITAR DILKOFF / AFP)

"Faire un maximum de sensibilisation"

Le site comprend aussi plus d'une dizaine de pelouses rectangulaires grillagées. C’est dans l’un de ces espaces de sociabilisation que Véronique et son mari, un couple de retraités de Bougival, font la rencontre de Suzie. "C'est une petite chienne qu'on a vue sur le site de la SPA et qui nous plaît beaucoup, confie-t-elle. Regardez: les chiens ne se jettent pas sur les cages. Ils sont à peu près tranquilles dans leurs enclos. C'est du beau travail."

Il n'est pas encore terminé mais c’est l’une des principales nouveautés de ce refuge : l’amphithéâtre. "L'idée, c'est vraiment de faire un maximum de sensibilisation pour que la population apprenne à connaître les animaux. Et si possible de diminuer l'abandon", explique Céline Touguay. Des cours d'éducation canine et des conférences y seront organisées à destination surtout des enfants et des personnes âgées des environs.

Ce modèle de refuge plus proche d’un parc que d’une prison va servir d’exemple. Selon son président, la SPA compte s’inspirer du refuge de Gennevilliers pour toutes ses prochaines constructions.