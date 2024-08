Reportage "C'est une super idée !" : à Bruxelles, les touristes approuvent les calèches électriques

Bruxelles veut répondre aux inquiétudes des touristes sur le bien-être animal. La capitale belge est devenue la première ville européenne à cesser totalement les promenades en calèche à cheval. À la place, les touristes montent à bord d'une calèche électrique, qui ressemble à une vieille voiture de la fin du 19e siècle.

Inspirée de la première voiture électrique

Une clochette annonce le passage de cette calèche bien plus silencieuse que d'habitude à travers la foule de la Grand-Place de Bruxelles. Il n'y a pas de bruit de sabots sur les pavés, car il n'y a plus de chevaux. "Ça fait penser à la Belle Époque", commente un touriste. Ils sont nombreux à s'arrêter pour admirer cette élégante calèche vernie en noir et vert qui fait penser aux premières automobiles électriques.

"C'est inspiré d'une ancienne voiture électrique, confirme Alfredo Almendro, conducteur, ou cocher, comme il aime se faire appeler. La première a été inventée par Robert Anderson en 1832".

"La voiture a une autonomie de 150 kilomètres." Alfredo, conducteur de calèche électrique à francienfo

À 70 euros la promenade, les calèches modernes ont du succès. Les touristes approuvent cette décision en faveur du bien-être animal : "Je milite pour les droits des animaux et je suis végane. Donc pour moi, c'est une super idée", indique l'une d'entre elles, "parce qu'avant, on avait des pauvres chevaux qui étaient de service toute la journée, on avait mal au cœur", complète un autre.

Face à un public plus attentif aux besoins des animaux, le gérant des véhicules touristiques électriques reçoit déjà des demandes d'autres villes intéressées.