Nord : un bébé phoque battu à mort sur une plage, une plainte contre un pêcheur déposée

Selon les témoignages relayés par l'association Sea Shepherd, l'animal aurait été frappé sur une plage de Malo-les-Bains, dans l'agglomération de Dunkerque (Nord), par un pêcheur qui l'accusait d'abîmer ses filets.

L'association Sea Shepherd et la Ligue de protection des animaux (LPA) de Calais portent plainte contre un pêcheur de Dunkerque (Nord) soupçonné d'avoir frappé un bébé phoque dimanche 15 septembre sur la plage de Malo-les-Bains, rapporte France Bleu Nord. L'animal a succombé à ses blessures samedi 21 septembre.

D'après des témoins, le pêcheur aurait donné plusieurs coups de botte dans la tête de l'animal âgé de 3 mois, "jusqu'à le faire saigner au niveau de la bouche". Selon le récit fait par l'association Sea Shepherd sur sa page Facebook, l'homme accusait l'animal d'abîmer ses filets de pêche, disant qu'il "voulait tuer (...) cette saloperie qui bouffe [s]es poissons". Une personne sur la plage de Malo-les-Bains est intervenue et a prévenu la police. L'agresseur était déjà parti quand la police s'est rendue sur place.

Le pêcheur aurait été identifié

Le phoque, une jeune femelle récupérée par le centre de soins de la faune sauvage de la LPA de Calais, n'a finalement pas pu être sauvé et est décédé six jours plus tard. Un appel à témoignages a été lancé par la gendarmerie pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et une autopsie doit être réalisée.

L'association Sea Shepherd et la LPA de Calais ont porté plainte, et Sea Shepherd dénonce un acte de barbarie. Le pêcheur aurait été identifié par plusieurs témoins, selon Sea Shepherd. En cas d'interpellation, s'il reconnaît les faits pour lesquels il est incriminé, il risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour acte de cruauté envers un animal.