L'activité d'un abattoir bio suspendue après la diffusion d'une vidéo de L214 épinglant ses pratiques

Le préfet de l'Indre Seymour Morsy annonce, samedi 3 novembre, avoir suspendu temporairement l'activité de l'abattoir du Boischaud, "à la demande du ministre" de l'Agriculture Didier Guillaume, après la diffusion d'images tournées dans l'abattoir et diffusées vendredi par l'association L214. Le préfet dénonce une "maltraitance des animaux inacceptable".

Dans un communiqué, "face à des actes inexcusables", Didier Guillaume annonce samedi l'ouverture d'une enquête administrative par la Brigade nationale d'enquête vétérinaire. Le ministre prendra des décisions "sur la base des conclusions" de l'enquête. Didier Guillaume rappelle que le gouvernement "a récemment renforcé le plan gouvernemental en faveur du bien-être animal". Cette loi du 30 octobre 2018, promulguée le 2 novembre, créé "un nouveau délit de maltraitance en abattoir" et "accentue les sanctions" contre "tout professionnel qui ne respecterait pas ses obligations vis-à-vis de la protection animale".

La maltraitance des animaux est inacceptable. Face à la gravité de la situation montrée par la vidéo de l'association @L214 , à la demande du ministre, une suspension temporaire d’activité est signifiée par @Prefet36 dès aujourd’hui au gestionnaire de la structure. — Préfet de l'Indre (@Prefet36) 3 novembre 2018

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation rappelle que "c'est bien aux responsables des établissements d’abattage qu’il revient de prévenir tout acte de maltraitance animale dans leurs entreprises". Didier Guillaume rappelle que la lutte contre la maltraitance animale "reste plus que jamais un sujet prioritaire du gouvernement".

L'association L214 a porté plainte auprès du procureur de Châteauroux pour "maltraitance et actes de cruauté" envers des vaches et des chevreaux. Par la voix de Sébastien Arsac, directeur des enquêtes de l'association, elle a demandé, samedi matin sur franceinfo, "la fermeture immédiate" de l'abattoir du Boischaut, situé à Lacs dans l'Indre, en dénonçant les "pratiques cruelles" de l'établissement public, pourtant "à taille humaine" et certifié bio, dans une nouvelle vidéo diffusée vendredi.