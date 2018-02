L214 révèle de nouvelles images chocs d\'une ferme à fourrure

Ces images inédites ont été tournées en novembre 2017 dans une exploitation française de visons destinés à l'industrie de la fourrure, en Vendée. L’association française de défense des droits des animaux L214 y dévoile les conditions de vie déplorables des animaux : manque d'espace, cages insalubres, absence d'aménagements, nourriture à même le sol... Si elles sont avérées, ces conditions de vie portent atteintes à plusieurs lois européennes.

Vers une fin des fermes à fourrure ?

L214 a annoncé sa volonté de porter plainte contre cet élevage et demande l'interdiction totale en France des élevages d'animaux à fourrure. Dix pays européens ont déjà fait passer des lois ayant entraîné la fermeture des élevages, comme l’Angleterre ou l’Autriche, et cinq autres pays sont sur la voie de l'interdiction, à l’image de la Norvège et le Danemark. Selon un sondage exécuté par YouGov à la demande de L214, 84% des Français seraient favorables à une telle interdiction.