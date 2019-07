L214 est-elle financée par les Gafam pour détruire l'industrie de la viande française ?

L214 est une association de défense des animaux connue pour ses actions coup-de-poing et ses vidéos choquantes. Selon plusieurs messages publiés sur Twitter, les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) essaieraient de déstabiliser l'industrie de l'élevage français pour laisser le champ libre aux start-up du secteur de la viande artificielle, un business qui pourrait dépasser les 100 milliards d'euros d'ici 10 ans selon Barclays.

L'Assemblée va enquêter

Un agriculteur a signalé l'existence d'une subvention de 1,1 million d'euros versée par un fonds d'aide américain, OPP, au profit de L214 à la députée Martine Leguille-Balloy. "Si on en croit les documents qu'on a entre les mains, il est évident qu'il y a un rapport. On retrouve les mêmes investisseurs dans le fonds qui finance L214 et dans toutes les start-up qui développent des produits de substitution à la viande", explique l'élue LREM de Vendée.

OPP a été fondé par Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook qui a quitté le réseau social en 2008. Pour Sébastien Arsac, de l'association L214, "ce n'est pas l'argent de Facebook, c'est la fortune personnelle que Dustin Moskowitz consacre à des actions de philanthropie". Mais ce généreux donateur finance aussi des start-up qui développent des substituts à la viande.

