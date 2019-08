Maltraitance animale : une nouvelle vidéo de L214 montre des lapins entassés dans un élevage des Deux-Sèvres

L'association L214 dénonce ce mardi 20 août un nouveau cas de maltraitance animale : des lapins, élevés pour leur chair, entassés dans des cages d'un élevage intensif de Nueil-les-Aubiers, dans les Deux-Sèvres.

Des cages grandes comme une demi-feuille A4

Les images ont été tournées entre fin mai et août 2019, il y avait à ce moment-là environ 8 000 lapins au sein de l'élevage. On y voit des animaux entassés à des "densités extrêmes" dans des cages métalliques, "à peine plus d'une feuille A5 par lapin", selon l'association, voire 20 cm de large pour certaines cages individuelles. À titre de comparaison, dans le cahier des charges de l'élevage biologique, le lapin dispose de 0,15 m2 pour lui tout seul, soit 2,5 fois plus d'espace. Les sols des cages sont grillagés et certains lapins s'y blessent les pattes. Il y a également des "lapins morts au milieu des vivants", constate l'association.

Les lapins reçoivent trois fois plus d'antibiotiques que les cochons, selon L214

De nombreux médicaments – dont des antibiotiques, des antiparasitaires et des vaccins – ont été trouvés dans les poubelles de l’élevage, rapporte le communiqué. Même si la filière a réduit l’exposition des lapins aux antibiotiques de 44 % entre 2011 et 2017, les lapins sont, de loin, les animaux d’élevage les plus exposés aux antibiotiques. Selon L214, ils en reçoivent presque trois fois plus que les cochons.

Selon l'association, l'éleveur utilise de la gonadotrophine chorionique équine, "une hormone qui permet de synchroniser les chaleurs des lapines avant insémination artificielle". Sur un cahier que s'est procuré l'association, sur les 500 lapines inséminées par l'éleveur, 420 d'entre elles "mettent effectivement bas". "3 700 lapereaux sont gardés et plus de 200 sont éliminés - généralement assommés sur le bord d'une caisse", précise l'association dans son communiqué.

30 millions de lapins tués chaque année dans les abattoirs français

La France est le deuxième producteur de viande de lapin derrière l'Espagne et devant l'Italie. Chaque année, 30 millions de lapins sont tués dans les abattoirs en France. C'est plus que le nombre de cochons (24 millions) et de bovins réunis (4,6 millions), selon les chiffres de l'association.

L214 a lancé l'an dernier avec le CIWF et 170 associations une Initiative citoyenne européenne (ICE#EndTheCageAge). Elle tente de récolter d'ici le 11 septembre 2019 un million de signatures pour contraindre la Commission européenne à se prononcer sur l'élevage en cage.