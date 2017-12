La Fondation Bardot lance une nouvelle campagne sanglante contre la fourrure

Un homme porte un blouson, le sang ruisselle de son col en fourrure : "J'aime les animaux... Morts !", indique le slogan de la nouvelle campagne d'affichage de la Fondation Bardot contre la fourrure, lancée mardi 26 décembre.

Un millier de ces panneaux, mentionnant l'adresse internet www.jeneportepasdefourrure.com et qui visent à interpeller le public sur le commerce de la fourrure, sont répartis à Paris et dans plusieurs villes de la région parisienne. "L'idée de cette campagne est d'interpeller ceux qui disent aimer les animaux, se promène avec leur chien en ville, mais portent aussi des vêtements avec de la fourrure, parfois sans le savoir, pensant que c'est de la fourrure synthétique", explique la Fondation.

Fourrure : dès aujourd’hui, découvrez la nouvelle campagne choc de la Fondation Brigitte Bardot « J’aime les animaux… morts ! » #jeneportepasdefourrure pic.twitter.com/JdvTwEozFO — FONDATION B. BARDOT (@FBB_Com) December 26, 2017

140 millions d'animaux tués pour leur fourrure

La Fondation Bardot explique que "les gens dissocient l'objet de toute vie animale". Ainsi, elle rapelle que "la fourrure vient souvent de Chine où la fausse fourrure coûte plus chère. C'est donc de la peau de chien viverrin ou chien martre, de chats et de coyote qui sert à la confection de vêtements d'hiver", s'indignent les défenseurs des animaux.

La fourrure est fréquemment utilisée pour le col d'une veste, la garniture d'un manteau ou la doublure de gants. Les animaux que l'on rencontre le plus fréquemment dans les fermes à fourrure sont les visons, les renards, les ratons laveurs et les chiens viverrins mais aussi des chinchillas, des ragondins, des putois et des zibelines.

Quant à l'association Fourrure Torture, elle organisera, comme chaque année depuis 2007, une journée d'action nationale le 14 janvier, jour du premier samedi des soldes d'hiver. "Chaque année dans le monde, près de 140 millions d'animaux, principalement des visons, des renards, des chiens viverrins et des lapins sont tués pour leur fourrure", a rappelé Olivier Rafin, directeur de l'association Fourrure Torture.