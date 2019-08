Allemagne : les ébats torrides des hérissons empêchent des habitants de dormir

La police est régulièrement contactée par des habitants pour ces drôles de tapages nocturnes.

Sifflements, grognements, ronronnements, jusqu'à des cris très sonores : les hérissons peuvent produire une gamme de sons très étendue. L'animal fait partie des animaux nocturnes les plus bruyants, rapporte le Guardian (article en anglais), à tel point qu'en Allemagne, les policiers sont régulièrement contactés par des habitants qui leur signalent ces tapages nocturnes.

Dans une école des environs d'Augsbourg, dans le Land de Bavière, les forces de l'ordre sont intervenues en pleine nuit, alertées par des bruits étranges. Sur place, les coupables ont rapidement été identifiés : il s'agissait "d'un couple de hérissons au beau milieu d'un accouplement", rapporte le quotidien britannique.

Les ébats de hérissons (qui peuvent durer plusieurs heures) ont même donné naissance, an Allemagne, au hashtag "#igelsex" (sexe de hérisson), qui s'est propagé sur les réseaux sociaux.

Des bruits proches des bruits humains

Selon un expert de la faculté vétérinaire de l'université Ludwig Maximilian de Munich, cité par le Guardian, "les hérissons grognent fort pendant le rituel d'accouplement qui dure des heures et les mâles font le plus de bruit". Leur période la plus active se situe entre avril et début septembre. Pour les non-experts, leurs bruits sont souvent impossibles à distinguer des bruits humains.

Les forces de l'ordre allemandes ont fini par se faire conseiller auprès de spécialistes qui leur ont notamment expliqué qu'il ne fallait pas déranger les animaux, notamment parce que les populations de hérissons ont considérablement diminué ces dernières années et sont menacées. La lumière des torches effraie ces petits mammifères et rompt l'accouplement, mais l'observation silencieuse ne les dérange généralement pas.