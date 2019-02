Istanbul : des chiens et chats choyés

Les chats et chiens errant sont partout dans les rues d'Istanbul, ils sont choyés par la municipalité. Chaque jour, le bus vétérinaire de la mairie vient à leur rencontre.

"Lorsque ces animaux ne sont pas en bonne santé, les zoonoses, ces maladies parasitaires animales peuvent se retrouver ensuite chez les gens. explique Nihan Dinçer, vétérinaire à la mairie d'Istanbul.

420 employés municipaux, dont 80 vétérinaires s'occupent de ces animaux au sein de 6 cliniques. Avant de retourner dehors, ils reçoivent des antiparasites, des vaccins et surtout une puce électronique.

"Après avoir scanné, on voit ici le numéro et avec ce numéro on peut retrouver sur notre site internet toutes les informations sur ce chien." détaille Tugce Demirlek, vétérinaire à la mairie d'Istanbul.

145.000 animaux sont pucés et identifiés par la mairie Chaque jour, plus d'une tonne de nourriture leur est distribuée dans les terrains vagues autour d'Istanbul.