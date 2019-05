INFO FRANCEINFO. Une dizaine de militants antispécistes placés en garde à vue pour avoir "libéré" des animaux dans des exploitations agricoles

Ils sont soupçonnés d'avoir "libéré" des animaux dans des exploitations agricoles.

Une dizaine d'interpellations ont eu lieu mardi 21 mai dans le milieu des militants animalistes et antispécistes, et plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, a appris franceinfo de sources concordantes.

Jointe par franceinfo, l'association "Boucherie Abolition" dénonce des interpellations de membres et de responsables en Île-de-France, à Tours, Nice, et Toulouse. Ce coup de filet est probablement lié à l'enquête sur une opération illégale menée mi-avril dans plusieurs exploitations agricoles dans l'Eure, l'Orne, l'Eure-et-Loir. Les militants avaient "libéré" des poules, des dindes et des truies. Une opération menée à visage découvert et filmée par leurs soins, avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux.

⚠️ ÉVASION DE PRISONNIERS POLITIQUES EN COURS ⚠️



L’armée de libération sort des camps pour nous aider à abolir leur esclavage.

Quand vous êtes déjà en enfer, n’importe où ailleurs est tjrs moins pire.



Lien vers le facebook live : https://t.co/92kzeY15Wp pic.twitter.com/Z9UmhqeaBX — Boucherie Abolition (@BoucherieAbolie) 14 avril 2019

Ils étaient une quinzaine à apparaître sur ces vidéos, dans lesquelles ils estimaient que "l'élevage est le père de tous les esclavages", comme on pouvait le lire sur l'une des pancartes qu'ils arboraient. Le parquet d'Evreux avait ouvert une enquête.