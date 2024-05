Haute-Vienne : un homme attache des parpaings aux pattes de son chien et le noie dans un étang

Un homme est poursuivi pour acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné sa mort, après avoir attaché les pattes de son chien à des parpaings et l’avoir noyé dans un étang à Peyrilhac (Haute-Vienne), a appris France Bleu Limousin mardi 7 mai auprès de la gendarmerie de la Haute-Vienne.

Le 26 mars dernier, un pêcheur trouve un cadavre de chien dans un étang privé. L’animal a les pattes accrochées à deux parpaings. La corde qui lie le lestage fait aussi le tour de son cou. Aussitôt, le pêcheur prévient la mairie. Un employé communal sort le cadavre de l’animal de hors de l’eau. Les gendarmes de Haute-Vienne sont ensuite alertés.

L’homme a reconnu les faits

Les investigations des enquêteurs établissent que le chien était encore en vie lorsqu'il a été jeté à l'eau. L’animal de compagnie avait une puce électronique, ce qui a permis aux gendarmes de retrouver le propriétaire. Il s’agit d’un cinquantenaire. L’homme a reconnu les faits et sera poursuivi pour acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné sa mort. Il devra se présenter en septembre devant le tribunal pour une ordonnance pénale.

Il risque 800 euros d'amende et une interdiction de trois ans de détenir un animal. Mais la fondation Brigitte Bardot s’est également constituée partie civile et le propriétaire pourrait être sanctionné davantage.

Les gendarmes ont également perquisitionné le domicile de cet homme et ils ont découvert des armes sans permis de détention. Ils ont trouvé un fusil, une carabine, des cartouches et des pièges à mâchoire. Les armes ont été saisies et détruites. Pour ces faits il écope d’une amende de 500 euros et d’une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.