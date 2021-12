Gastronomie : le faux gras vegan du chef étoilé Alexis Gauthier

C’est l’un des mets les plus souvent associés au menu des fêtes de fin d’année : le foie gras. Le produit fait de plus en plus débat en France, mais aussi à l’étranger comme au Royaume-Uni, où la culture anti-foie gras est bien implantée, et sa commercialisation en passe d’être bannie du territoire. Le "faux gras" est désormais la nouvelle vedette des fêtes.