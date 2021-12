Foie gras : le boycott de la mairie de Lyon fait jaser sur le marché de Périgueux

Les municipalités écologistes de Grenoble (Isère), Strasbourg (Bas-Rhin), Villeurbanne (Rhône) et Lyon (Rhône) ont toutes fait la même annonce : fini le foie gras dans les réceptions officielles. La nouvelle fait lever les yeux au ciel, dans la capitale du Périgord. "C'est une aberration", estime un homme, tandis qu'une femme ironise : "À force de tout supprimer, ce sera plus la peine de vivre." Les mairies concernées avancent comme motif principal que la production de foie-gras serait incompatible avec le bien-être animal.

Incompréhension des producteurs

L'argument est balayé par les producteurs présents sur le marché de Périgueux. "Les animaux ne sont pas maltraités, bien au contraire, sinon sur les marchés on n'aurait pas autant de succès", assure Fabrice Dumas, éleveur à Rouffignac (Dordogne). "Ceux qui critiquent ne savent pas ce qu'on fait. On élève nos bêtes, on les gave avec précaution, si on maltraitait les bêtes, on aurait de mauvais résultats", avance quant à lui Jean-Claude Dartenset, éleveur à Manzac-sur-Vern (Dordogne).