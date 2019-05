Environnement : un zoo français tente de sauver les rhinocéros

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur la route, le camion n'attire pas l'attention. Et pourtant, à son bord, il y a un voyageur exceptionnel. Parti de République Tchèque, il a traversé toute l'Europe. "On attend un jeune mâle rhinocéros de quatre ans et demi. C'est un grand moment", se réjouit François Gay, directeur du zoo de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). Toute l'équipe est sur le pont pour accueillir le nouveau pensionnaire.

Seulement 4 naissances en captivité l'an dernier

Jaoul, un mâle de plus de 1 300 kilos, vient d'arriver. Près de 130 espèces sont présentes au centre zoologique de Doué-la-Fontaine, dont 40 en voie critique d'extinction, comme le panda roux ou la panthère de Java. Jaoul vient rencontrer une femelle de 25 ans. Il y a moins de 5 000 rhinocéros noirs à l'état sauvage dans le monde. Pour mettre toutes les chances de son côté, le parc va bientôt faire venir une autre femelle, plus jeune, pour s'accoupler. La reproduction en captivité du rhinocéros noir est très difficile : seulement quatre naissances en Europe l'an dernier.