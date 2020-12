Dordogne : Gaston, le kangourou qui s'était échappé d'un élevage ce week-end, a été capturé

Le kangourou qui s'était échappé ce week-end d'un élevage de Saint-Martial-de-Valette (Dordogne) a été capturé lundi 28 décembre, rapporte France Bleu Périgord. Gaston, c'est le nom de ce wallaby de 10 ans, a été attrapé au terme de trois heures de traque dans les bois dans le nord de la Dordogne, à Lussas-et-Nontronneau.

Un vétérinaire armé d'une carabine

Gaston s'était fait la belle samedi matin en sautant au-dessus d'un parapet, et en profitant d'un portail mal fermé. Il s'était baladé tout le week-end au bord des routes et à travers les champs. Les chasseurs n'arrivaient pas à l'attraper à cause de ses bonds très impressionnants.

Lundi, une dizaine de personnes dont six pompiers et cinq gendarmes se sont mobilisées pour capturer l'animal. Un vétérinaire armé d'une carabine à air comprimé a été appelé pour endormir le kangourou, en vain. Gaston a finalement été capturé grâce à des filets.