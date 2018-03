Des cochons maltraités filmés dans des abattoirs fabriquant du jambon de Parme en Italie

La vidéo a été tournée par le collectif européen Eurogroup for animals dans six élevages du nord de l'Italie durant trois mois.

Des cochons parqués dans des enclos trop petits, des bêtes agonisantes sur un sol souillé... Une vidéo publiée lundi 26 mars par l'association Eurogroup for animals, un collectif européen qui regroupe plusieurs associations de défense des animaux, montre le traitement infligé à des cochons dans des abattoirs en Italie.

Tournée dans six élevages du nord de l'Italie entre décembre et février, la vidéo de dix minutes montre des scènes où les porcins, destinés à fabriquer du jambon de Parme, semblent très faibles, allongés par terre et immobiles. Dans cette vidéo, on voit par exemple un cochon paralysé, se faisant tirer les oreilles par d'autres animaux. Dans une autre séquence, un porc se fait uriner dessus.

Attention ces images peuvent choquer

Selon Eurogroup for animals, ces images révèlent des pratiques illégales telles que la caudectomie (l'écourtage ou l'ablation de la queue d'un animal), le manque d'hygiène ainsi que la présence de vermine. "Elever des porcs dans de telles conditions, est illégal dans l'UE depuis plus de vingt ans", assure le site de l'association. Le président de l'association Gaia appelle à boycotter le jambon de Parme, évoquant un produit "résultat d’une grave souffrance animale". De son côté, la Peta dénonce "les conditions atroces endurées par les animaux élevés pour leur chair".

Pour sa défense, le Consortium du jambon de Parme, organisme officiel chargé de la protection de l’appellation, dénonce une "campagne de dénigrement et de diffamation". Contacté par l’agence Belga, il condamne toute violation des normes sur le bien-être animal, note Le Parisien.