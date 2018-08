Découverte : la légende de Komodo

Coincé entre les océans Indien et Pacifique se trouve Komodo. Le parc national est classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour son incroyable biodiversité et surtout ses légendaires dragons. Ces îles volcaniques bordées d'eau turquoise attirent chaque année un peu plus de touristes du monde entier. C'est l'un des rares endroits au monde encore préservé du réchauffement des eaux.

Plus de 5 000 dragons dans le parc

"On a la chance d'avoir encore beaucoup de courants froids qui montent du sud de l'océan Indien, ce qui fait qu'on est pas du tout touché par le réchauffement des eaux et donc du blanchissement des coraux", explique Emmanuel Wolf, fondateur d'un centre de plongée. Sous l'eau, l'abondance des récifs témoignent de l'excellente santé du corail autour duquel viennent se nourir des poissons par milliers. Il y a les tortues vertes, raies manta et bien d'autres espèces toutes plus étonnantes les unes que les autres. Mais pour trouver l'habitant le plus emblématique du parc, il faut poser pied à terre. Quelques minutes de marche sous l'escort d'un ranger, c'est obligatoire, pour enfin rencontrer le dragon du Komodo. Il y aurait plus de 5 000 dragons dans le parc.