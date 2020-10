Bientôt des caméras à bord des chalutiers pour protéger les dauphins de l'océan Atlantique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une hécatombe qui inquiète. En 2019, 5 000 dauphins ont été retrouvés échoués sur les plages du littoral atlantique en France. Face à ce phénomène, la Commission européenne met la pression sur Paris en engageant une procédure pour défaut de protection des dauphins.

Les autorités veulent donc réagir et ont proposé un plan de surveillance qui consiste à installer des caméras à bord des chalutiers pour mieux cerner les prises de pêches des marins français. Les filets sont en effet suspectés d'être la cause de ces échouages massifs de dauphins. Mais cette annonce ne fait pas beaucoup d'heureux : "Comment on va mettre la caméra en route ? Qui va traiter les données ? Je veux bien me porter volontaire, mais il y a tout à mettre en place d'abord", juge Nicolas Lafargue, un armateur au port de Capbreton dans les Landes.

Du côté des écologistes, c'est la soupe à la grimace. Les associations de protection de l'environnement militaient en effet pour une suspension de la pêche pendant deux semaines au cours de l'hiver pour protéger les dauphins. "C'est lobby contre lobby et une nouvelle fois, le lobby économique l'emporte sur le lobby environnemental", souffle, dépité, Georges Cingal de France Nature environnement.