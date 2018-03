Australie : plus de 100 dauphins s'échouent sur une plage de la côte ouest

Plus de la moitié sont morts alors que sauveteurs et volontaires tentaient de sauver les autres.

Des dizaines et des dizaines de dauphins-pilotes sur la plage. Dans la baie d'Hamelin, sur la côte ouest de l'Australie, 150 globicéphales tropicaux, mammifères marins au front volumineux, se sont échouées vendredi 23 mars, alors qu'ils migraient de l'Antarctique vers des eaux plus chaudes. Plus de la moitié sont morts, d'après Jeremy Chick, membre du département des parcs et de la faune sauvage de l'état d'Australie-Occidentale, alors que sauveteurs et volontaires tentaient de sauver les autres.

Les autorités ont conseillé aux touristes et aux habitants de rester en dehors de l'eau, craignant que les dépouilles n'attirent les requins. "Il y en a certains qui sont encore tout juste en vie. La dernière fois que ça s'est produit, aucun n'a survécu", a décrit Melissa Lay, employée du centre de vacances de Hamelin Bay citée par Reuters (en anglais). Pour cette manager, résidente de la ville depuis 15 ans, le très important nombre de dauphins échoués n'a qu'un seul précédent : en 1996, quand 320 mammifères s'étaient retrouvés sur une plage, non loin d'Hamelin Bay.