Animaux : un parc français se mobilise pour préserver les espèces

Le panda roux est une star du parc animalier d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme) mais il figure sur la liste rouge dressée par l'ONU qui recense les espèces menacées. "Les pandas roux sont victimes de la déforestation et aussi du braconnage à cause de leur fourrure. On en compte moins de 10 000 dans la nature", explique Clémence Collignon, une soigneuse animalière du parc. Pour préserver l'espèce, le parc participe à des programmes de reproduction.

La girafe est aussi en danger

Les soigneurs fondent aussi beaucoup d'espoir pour l'ours noir du Tibet. Cinq femelles attendent un mâle. L'animal sera soigneusement sélectionné. "Le coordinateur des ours du Tibet va trouver un mâle reproducteur. Son travail est de regarder les arbres généalogiques pour s'assurer qu'il n'y ait aucun de lien de sang avec le mâle reproducteur", précise Clémence Collignon. La girafe, le plus grand mammifère du monde est aussi en danger, à cause du braconnage.

