Animaux de compagnie : les Français en sont fous, le business en plein essor

Un foyer sur deux en France possède au moins un animal domestique. Le marché économique est en pleine explosion, avec un gain d’un milliard d’euros de chiffre d'affaires en deux ans.

De nombreux Français investissent de plus en plus pour leurs animaux de compagnie : 107 euros par mois en moyenne. Près de Paris, Christina Nardy possède deux chiens, Umi et Morris. Pour eux, rien n’est trop beau. "On a des cookies, des yaourts, des petits donuts pour chiens", énumère-t-elle. Umi et Morris ont également de nombreux vêtements, pour s’habiller en toutes circonstances.

Au total, assurance et frais vétérinaires inclus, Christina Nardy dépense environ 500 euros par mois pour eux, soit un tiers de son salaire. "Je n'ai pas d’enfants, j’en profite. J’essaie de donner tout l’amour que j’ai à mes animaux", dit-elle.

Un business très lucratif

Cet amour pour les animaux a fait éclore un véritable business. Le marché représente 6 milliards d’euros par an. Pour séduire toujours plus, les offres sont variées : aliments concoctés par un chef, parfums pour animaux, ou encore produits de Noël. Floriane Bracikowski, la responsable d’un magasin spécialisé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a vu le nombre de références en rayon passer d’une "vingtaine" il y a une dizaine d’années à "plus d’une centaine" aujourd’hui.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus