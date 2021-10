Animaux de compagnie : comment et combien dépensent les Français chaque année ?

Un foyer sur deux possède un animal de compagnie. En tête, 15 millions de chats, et presque huit millions de chiens. Les Français n'ont jamais autant dépensé pour eux : entre 50 et 80 euros par mois en moyenne, pour la nourriture de ces deux animaux. Le marché de l'alimentation animale pèse plus de 3 milliards d'euros dans le pays. Les croquettes et les sachets sont achetés dans 60% dans les grandes surfaces, mais aussi sur internet pour un propriétaire sur cinq.

La santé, deuxième poste de dépense

L'alimentation des animaux de compagnie est souvent calquée sur celle des maîtres, avec des produits plus sains, mais aussi plus de grignotage : +20% en un an pour les friandises et biscuits. Un tiers des chiens est d'ailleurs en surpoids. La santé est le deuxième poste de dépense des Français. Les consultations chez le vétérinaire coutent en moyenne 560 euros par an, avec un retour sur investissement. En effet, la présence des animaux réduirait le stress, et renforcerait l'immunité des enfants.