Afrique : des animaux protégés grâce à internet

Nous nous trouvons dans une réserve du Zimbabwe, dont le nom a été tenu secret. Ce rhinocéros est en train d'être équipé d'une balise GPS basse consommation. Elle a été conçue par une startup française spécialisée dans l'internet des objets. "On a commencé un projet au Zimbabwe il y a maintenant trois ans, en inventant un capteur, installé dans la corne d'une trentaine de rhinocéros, qui émet trois fois par jour la position exacte du rhinocéros, et cela durant trois ans", explique Marion Moreau, directrice de la fondation Sigfox. Cette espèce victime des braconniers est menacée de disparition. Le GPS permet de la surveiller et d'intervenir en cas de menace.

"Les contrôleurs forestiers du village sont très fiers"

La startup française s'associe également à la fondation de Jane Goodall afin de surveiller un habitat de chimpanzés de 21 000 km² en Tanzanie. Les singes sont suivis par des villageois grâce à des tablettes. "Les contrôleurs forestiers du village sont très fiers, nous ne leur avons pas dit ce qu'ils devraient enregistrer dans la forêt. Ils se sont réunis et ils ont choisi : 'Nous enregistrerons un arbre abattu illégalement, un piège à animaux, une cartouche au sol'". La startup française améliorera en outre le réseau internet de la réserve.