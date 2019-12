Belgique : un loup vagabond est soupçonné d'avoir mangé un kangourou domestique

Un expert de la faune sauvage soupçonne un prédateur qui va et vient entre la Belgique et l'Allemagne, mais la police n'a pas confirmé l'attaque.

Un loup est soupçonné d'avoir tué un kangourou domestiqué et d'en avoir mordu un autre au cours d'une attaque nocturne à Balen (Belgique), a expliqué un spécialiste de la faune sauvage, mercredi 25 décembre. L'animal a disparu mais il est "probablement mort" consommé "en guise de repas de Noël" par le le prédateur, a déclaré Jan Loos, directeur du centre Landschap, spécialisé dans la faune sauvage.

Un autre kangourou a été blessé, mordu à l'oreille, mais il se trouve "en bonne santé". Les deux animaux se trouvaient dans le jardin de leurs propriétaires lorsque l'attaque s'est produite. Ce sont les propriétaires, dont Jan Loos n'a pas révélé l'identité, qui ont appelé le spécialiste. "J'ai découvert des empreintes de loup, c'est donc pratiquement certain qu'il s'agissait d'un loup, mais nous ne sommes pas sûrs à 100% de savoir de quel loup il s'agit", a déclaré l'expert.

La police n'a pas confirmé l'information dans l'immédiat

Jan Loos soupçonne un loup surnommé August, repéré depuis le milieu de l'année 2018. Ce loup, qui va et vient en traversant la frontière avec l'Allemagne, vagabonde dans la région. Habituellement, les loups chassent et consomment des sangliers ou des cerfs, et parfois s'en prennent au bétail par facilité, a relevé l'expert.

Contactée par l'AFP, la police de Balen a indiqué n'avoir pas d'autres informations sur cette affaire. Des échantillons ont été prélevés sur le kangourou et la clôture, précise le quotidien belge Het Nieuwsblad (en flamand), et les autorités fourniront des prélèvements ADN les résultats en janvier.

Les kangourous, animaux australiens, ne vivent pas habituellement en Europe en dehors des parcs zoologiques. Des colonies de wallabys, qui ressemblent à des kangourous de petite taille, échappés d'une réserve zoologique, vivent depuis des décennies dans un secteur de la forêt de Rambouillet, à l'ouest de Paris.