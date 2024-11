Aux Etats-Unis, la police recherche activement 43 macaques échappés d'un laboratoire

Le scénario est digne d'un film de science-fiction hollywoodien. Une quarantaine de macaques sont activement recherchés depuis jeudi 7 novembre, après s'être fait la belle d'un laboratoire de recherche en Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé la police. Les singes, décrits comme "craintifs", ont fui de leur enclos dans un établissement à Yemassee tenu par Alpha Genesis, une entreprise spécialisée dans la recherche biomédicale sur les primates.

Les macaques ont pris la poudre d'escampette quand un employé a oublié de verrouiller la porte de leur enclos, a expliqué à la chaîne CBS News le patron de l'entreprise, Greg Westergaard. Des équipes de recherche ont été déployées pour retrouver ces macaques rhésus, notamment en les "attirant avec de la nourriture", a relaté la police de Yemassee. Elle exhorte les habitants à garder leurs portes et fenêtres "solidement closes" et à l'appeler s'ils aperçoivent l'un des singes.

"Trop jeunes pour être porteurs de maladies"

Sur des images postées sur le réseau social X par la chaîne ABC News, on voit les animaux en train de courir dans une zone boisée proche de l'installation.

"Merci de ne pas tenter de vous approcher de ces animaux en aucune circonstance", a ajouté la police, qui précise que l'ensemble des 43 macaques sont de jeunes femelles pesant jusqu'à 3 kg et qui n'ont pas été utilisées pour des tests. "Un porte-parole d'Alpha Genesis a confirmé que ces animaux étaient trop jeunes pour être porteurs de maladies", a précisé la police.