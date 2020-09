Arabie saoudite : un impressionnant hôpital pour dromadaire voit le jour

L’Arabie saoudite ne néglige pas ses dromadaires. Le plus grand hôpital pour dromadaires du monde y a vu le jour en juillet 2020. Un établissement neuf et parfaitement équipé qui s’étend sur 70 000 mètres carrés. Il a tout de même un coût : 36 millions de dollars ont été investis. Sur place, les spécialistes peuvent s’occuper des maladies infectieuses et disposent également de matériel de chirurgie et de radiologie.

Un animal important en Arabie saoudite

Si un tel projet a pu être réalisé, cela s’explique notamment par le rôle fondamental que joue le dromadaire en Arabie saoudite. Aussi bien utilisé par les agriculteurs que les touristes ou les sportifs, il a aussi un rôle dans l’alimentation du pays. Sa viande ainsi que son lait rencontrent un vrai succès. Il est également possible de réaliser un tissu ressemblant à du cachemire à l’aide de sa laine. Il existe même chaque année un concours de beauté pour désigner le plus beau dromadaire.