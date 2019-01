Après un an et demi de recherches, il retrouve son chat Trésor grâce à une photo dans la presse

Soulagé d'avoir retrouvé son matou fugueur, Stephen, désormais étudiant en école d'ingénieurs, a promis de venir chaque week-end dans sa famille pour passer du temps avec son Trésor retrouvé, rapportent nos confrères de France Bleu Mayenne.

Juste avant les vacances d'été de 2017, Stephen, étudiant en classe préparatoire à Nantes, reçoit un coup de fil de sa famille qui vit dans la campagne mayennaise : "C'est ma mère qui m'appelle et qui me dit que mon chat, Trésor, est parti." Le jeune homme contacte pendant des mois la SPA et les cliniques vétérinaires, en vain, raconte France Bleu Mayenne.

L'étudiant reconnaît immédiatement Trésor

Et puis samedi dernier, le 12 janvier, une photo est publiée dans la presse. La SPA de la Mayenne recherche le propriétaire d'un chat et l'étudiant reconnaît immédiatement Trésor.

Je vois la photo et j'explose de joie (...) Je prends la route depuis Nantes, je vais à la SPA, et quand je l'appelle il vient vers moi.Stephenà France Bleu Mayenne

Le chat a depuis retrouvé l'environnement qu'il avait soudainement quitté il y a un an et demi. Stephen, toujours à Nantes et désormais en école d'ingénieurs, promet lui de venir chaque week-end dans sa famille pour passer du temps avec son Trésor retrouvé.