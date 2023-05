Inflation : le nombre d'abandons d'animaux en hausse

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par S. Guillaumin, C. Koc, N. MetauerFrance 3 Régions, D. Aysun - France 3 France Télévisions 19/20

Le nombre d’animaux à adopter augmente de plus en plus. Des raisons économiques seraient à l’origine de ce phénomène et les soins sont plus difficiles.

Dans tous les refuges de la SPA, le nombre d’animaux à adopter ne cesse d’augmenter, des animaux abandonnés de plus en plus pour des raisons économiques. "On a des gens qui ont des gros soucis financiers", déclare Hélène Gautier, responsable d’un refuge SPA. "Beaucoup de gens en maison qui déménagent en appartement avec des chiens qui ne supportent pas la vie en appartement." En un an, le prix des produits pour animaux a fortement augmenté, surtout pour des croquettes, et des propriétaires craignent de ne plus pouvoir s’en occuper. Plus de difficultés pour les soigner Le prix des soins sur animaux a également augmenté. De ce fait, certains vétérinaires travaillent moins en fin de mois par rapport au début du mois. Ce week-end, la SPA organise des journées portes ouvertes dans ses refuges pour faire adopter le plus d’animaux possibles.