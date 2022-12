Animaux : des phoques ont élu domicile sur la Côte d’Opale

Après avoir déserté le sol français depuis un siècle, les phoques sont de nouveau présents sur le littoral de l’Hexagone. Une colonie s’est notamment installée sur la Côte d’Opale.

C’est un spectacle animalier surprenant qui se déroule dans le Pas-de-Calais, sur la Côte d’Opale. De nombreux phoques ont élu domicile sur les plages de Berck-sur-Mer. "C’est magnifique de voir les animaux en liberté comme ça", sourit une riveraine. Pour pouvoir photographier et compter le nombre de phoques, des bénévoles viennent trois fois par mois. Deux espèces sont présentes : les phoques veaux-marins et les phoques gris.

Une espèce disparue en France depuis un siècle



Depuis plus d’un siècle, les phoques n’étaient plus présents sur les côtes françaises, car ils étaient à l’époque chassés pour leur graisse et leur peau. L’espèce est désormais protégée ce qui leur permet d’effectuer leur retour en nombre. "Aujourd’hui, il y quand même plus de 100 veaux-marins, ce qui est quand même assez important", décrit Jean-Louis Frémau, fondateur de l’association Découverte Nature. La baie sauvage d’Authie, où ils se sont installés, constitue un environnement parfait pour ces animaux.