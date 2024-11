Alpes-Maritimes : la commune de Breil-sur-Roya cherche un assureur

Dans les Alpes-Maritimes, Breil-sur-Roya, ravagée par la tempête Alex en octobre 2020, ne sera plus assurée en 2025. Son assureur historique ne veut plus se risquer à la couvrir.

La commune de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), qui se remet à peine de la tempête Alex, est secouée par une nouvelle inquiétude. Elle ne sait pas si elle sera encore assurée en 2025, car son assureur historique met fin au contrat le 31 décembre. Les habitants sont furieux. "On a des surcoûts d'assurance à cause de ces catastrophes naturelles, donc ce n'est pas normal que l'on doive en plus payer si on a quoi que ce soit qui se passe ici", estime une femme.

Les autres assureurs ont répondu négativement

Le maire a lancé un appel d'offres et a fait appel à un courtier, mais toutes les réponses qu'il a reçues sont négatives. "C'est lié à notre état de sinistralité", explique Sébastien Olharan, maire (LR) de Breil-sur-Roya. La commune paye la tempête Alex qui a ravagé la vallée en octobre 2020. L'assureur de la commune depuis plus de vingt ans dit ne plus vouloir se risquer à la couvrir. Le maire ne peut pas se résoudre à laisser sa commune de 2 400 habitants sans assurance.

