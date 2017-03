VIDEO. Vendée Globe : un cachalot était à l'origine de l'abandon de Kito de Pavant

Un cachalot est à l'origine de l'abandon de Kito de Pavant sur le Vendée Globe le 6 décembre dernier, a-t-on appris mardi 14 mars. "Je suis satisfait de savoir aujourd'hui ce qu'il s'est passé, même si ça ne change pas grand chose à l'histoire malheureuse que j'ai vécue", a confié le skipper à France Bleu Hérault.

Kito de Pavant vient de rendre publiques les images de son accident sur la course de voile, accident qui l'avait contraint à abandonner la course le 6 décembre 2016, un mois tout juste après le début de la compétition. Ce jour-là, le skippeur percute un "ofni" (objet flottant non identifié).

Je savais que j'avais touché quelque chose mais j'avais aucune idée de ce que cela pouvait être, ça aurait pu être un tronc d'arbre" Kito de Pavant à franceinfo

Heureusement, Kito de Pavant avait récupéré le disque dur de l'ordinateur du bateau avant de quitter le navire et il vient d'en découvrir les images. "On voit l'animal pendant quelques secondes, commente Kito de Pavant. Juste avant que je sorte, le cachalot replonge vers les abysses et je suis incapable de le voir. Donc c'est un peu la magie de l'informatique", ironise-t-il.