VIDEO. Vendée Globe : "C'est une monstrueuse victoire", souffle Sébastien Destremau, dernier de la course

"Cinquante jours dans les dents ! J'ai quand même pas très bien navigué." En franchissant la ligne d'arrivée du Vendée Globe, samedi 11 mars, Sébastien Destremau (TechnoFirst-faceOcean) a reconnu que son parcours autour du monde a été chaotique. Le Français a fini 18e et dernier du Vendée Globe 2016-2017, franchissant la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne (Vendée/ouest) samedi à 1h40 et 18 secondes. Pour autant, c'est pour le Toulonnais une victoire "monstrueuse". "J'ai quand même mieux navigué que ceux qui n'ont pas fini", se console-t-il après avoir savouré une pizza et un peu de champagne.

124 jours, 38 minutes et 18 secondes

Le skipper de 52 ans a bouclé son premier tour du monde en solitaire en 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes, à la vitesse moyenne de 8,2 nœuds. Il est arrivé 50 jours après le vainqueur de cette huitième édition, le Français Armel Le Cléa'h (Banque populaire VIII), arrivé le 19 janvier.