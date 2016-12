Vendée Globe : le Français Paul Meilhat abandonne après une avarie technique

Le skipper français Paul Meilhat (SMA) a signifié, samedi 24 décembre, son abandon du Vendée Globe. Depuis quatre jours, il subissait une grave avarie qui l'avait contraint à rebrousser chemin alors qu'il était troisième de la course, ont annoncé les organisateurs. Il est en route vers la Polynésie, où il devrait arriver le 28 ou 29 décembre.

En plein océan Pacifique, Paul Meilhat a constaté le 20 décembre une fissure de 40 centimètres sur son vérin de quille, une pièce électronique très lourde qui permet la gestion de la bascule de la quille. Un problème qui a pour conséquence de faire basculer son bateau bascule du côté opposé au vent.

Il a alors fait route vers la terre la plus proche, l'Est de la Nouvelle-Zélande, avec l'espoir de pouvoir revenir en course. "Sportivement, j'étais à fond et le changement de rythme va être brutal. C'est très dur à encaisser, je vais mettre quelques jours à pouvoir m'exprimer sur ça", avait déclaré, jeudi, le Brestois de 34 ans qui participait à son premier Vendée Globe. Il s'agit du dixième abandon lors de cette course, sur les 29 participants qui étaient sur la ligne de départ.