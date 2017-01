Vendée Globe : l'Irlandais Enda O'Coineen abandonne

L'Irlandais Enda O'Coineen a officiellement abandonné la course du Vendée Globe après son démâtage. Il l'a annoncé à la direction de la course dimanche 1er janvier à 9h30 (heure française).

Le skipper qui se trouvait à environ 180 milles au Sud-Est de Dunedin, en Nouvelle-Zélande, raconte avoir été un peu surpris. "J'étais dans 20-25 nœuds de brise et je suis tombé dans un vilain grain de 35 nœuds pile au moment où le pilote a sauté. J’ai raté un empannage. Le bateau était incontrôlable. La bastaque n’était pas bien attachée et le mât s’est cassé net au niveau du pont" a-t-il expliqué à la direction de la course. Enda O'Coineen est sain et sauf et progresse désormais à faible vitesse vers la Nouvelle-Zélande. Depuis le début de la course, 11 skippers ont été contraints d'abandonner.

Armel Le Cléac'h en tête depuis un mois

Armel Le Cléac'h, lui, fait toujours la course en tête sur le Vendée Globe depuis un mois. A la fin du 57e jour de mer, le skipper breton a bouclé 81% du parcours de ce huitième Vendée Globe. Il se trouve au large de São Paulo, au large du Brésil, et s'apprête à faire "l'ascenseur" pour faire la route directe vers le Nord.

Son dauphin, Alex Thomson, qui se trouve au large du Brésil, a repris sur le Français une quinzaine de milles cette nuit, réduisant son retard à 168 milles ce matin à 5 heures. L'arrivée aux Sables-d'Olonne est prévue à la mi-janvier pour les leaders.