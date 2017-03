Vendée Globe : l'arrivée, "un moment indescriptible" pour Sébastien Destremau

Le dernier skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremau a bouclé son Vendée Globe cette nuit, du 11 mars. Après 124 jours en mer, comment va-t-il ? "Je vais extrêmement bien, c'est un moment indescriptible cette entrée de chenal. C'est phénoménal", apprécie Sébastien Destremau, en direct depuis Les Sables-d'Olonne (Vendée).

"Mon objectif, ça avait été de le terminer"

Quelles ont été ses premières impressions lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, cette nuit à 1h40 ? "C'est un vrai moment où on termine quelque chose qu'on avait décidé de faire il y a plus de quatre ans. Mon objectif, ça avait été de le terminer. J'ai mis quatre mois, 50 jours de plus qu'Armel Le Cléac'h, ce n'est pas rien. Mais je recommence demain", assure le skipper, ému. Face à ces galères, il explique que "la force vous l'avez en vous, mais vous ne le savez pas".

