Vendée Globe : duel très serré entre Armel Le Cléac'h et Alex Thomson

"Les deux skippers s'apprêtent à passer leur dernière nuit en mer, une nuit sans aucun doute sans sommeil", explique Didier Chaumont, envoyé spécial de France 3 aux Sables-d'Olonne. "Ils font route directe actuellement vers les Sables-d'Olonne, dans des conditions de mer tout à fait idéales pour une arrivée en douceur. C'est toujours Armel Le Cléac'h, le Breton de Saint-Pol-de-Léon, qui mène le bal, gardant l'avantage sur Alex Thomson avec 33 miles d'avance."

Arrivée estimée entre 18h et 20h

"Armel Le Cléac'h est attendu demain jeudi 19 janvier entre 18h et 20h", poursuit le journaliste. "Alex Thomson, lui, devrait couper cette ligne quelques heures plus tard. Ils seront attendus par des milliers et des milliers de supporters qui vont rendre hommage au vainqueur du Vendée Globe, le héros du jour".

