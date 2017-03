DIRECT. Vendée Globe : suivez l'arrivée de Sébastien Destremau, le dernier à boucler la course après 124 jours en mer

Ce qu'il faut savoir

Sébastien Destremau a pris un peu de retard. Le dernier navigateur du Vendée Globe encore en course devrait finalement passer la ligne d'arrivée vers 21 heures, vendredi 10 mars, annoncent les organisateurs, alors qu'il était initialement attendu dans l'après-midi. La faute au vent, ou plutôt à l'absence de vent.

>> "Je n'ai jamais eu envie d'arrêter" : Sébastien Destremau, dernier de la course, a répondu à vos questions

La fin de 124 jours en mer. Sébastien Destremau sera donc le 18e et dernier skipper à boucler cette édition de la course autour du monde sans escale et sans assistance, sept semaines après le vainqueur de l'épreuve, Armel Le Cléac'h. Il termine son parcours dans des conditions difficiles, obligé de se rationner car il n'a presque plus de nourriture à bord. Mais il peut aussi être satisfait d'avoir été au bout de l'épreuve : sur 29 skippers qui ont pris le départ de la course le 6 novembre, 11 ont abandonné.

"Terminer, c'est presque inespéré." A la veille de son arrivée, le navigateur a répondu aux questions des internautes de franceinfo. "Quitter cette expérience, cela ne me fait pas plaisir, explique-t-il. Il ne sera pas évident de passer du monde égoïste qui fut le mien à du monde partout, avec des voitures et de la pollution."

Le retour sur terre samedi. Sébastien Destremau ne pourra pas entrer dans le chenal des Sables-d'Olonne ce vendredi, en raison de la marée. Il s'y engagera donc samedi, après une nuit en mer, à partir de 13 heures.