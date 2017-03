DIRECT. Le dernier skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremau, est arrivé aux Sables d'Olonne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VENDEE_GLOBE

: Notre journaliste Fabien Magnenou filme sur Periscope l'entrée de Sébastien Destremau. Vous pouvez suivre en direct cette arrivée via ce lien.

: Bravo Sébastien pour cette belle démonstration de volonté et de courage ! Une arrivée mediatique digne d'un premier :-) C'est rigolo !!

: Quel moment magnifique ! le message qu'il nous fait partager nous transporte dans ce paradis perdu des hommes de bonne volonté Sebastien est le magicien de l'impossible faisable. D'autre parle de "solitude".....politiquement incorrecte mais notre navigateur n'est pas seul,lui. Nous sommes là, béats d'admiration et de gratitude

: "Je vais très bien, cette entrée de chenal est phénoménale."











: Alors qu'il entre dans le chenal, Sébastien Destremau est l'invité de France 2.



: A 13 heures, voici les contenus que vous consultez le plus :



Le récit de notre journaliste Catherine Fournier sur l'affaire des disparus d'Orvault.



• Notre enquête sur l'Ordre des dentistes et les cadeaux, indemnités et avantages en nature qui intéressent la justice.



• Le portrait de Sébastien Destremau, skipper qui termine dernier du Vendée Globe.

: Dans une vingtaine de minutes, Sébastien Destremau entrera dans le port des Sables d'Olonne (Vendée). Sur les quais, nombreux sont les spectateurs qui attendent le skipper toulonnais. Voici les images envoyées par notre journaliste Fabien Magnenou, qui se trouve sur place.





: Voici un point sur l'actualité à la mi-journée :



Un centre commercial de la ville d'Essen, située dans l'ouest de l'Allemagne, est fermé, et ses environs bloqués, en raison d'une menace d'attentat.



Pendant quinze jours, le sort des quatre membres d'une même famille a tenu la France en émoi. Leur funeste destinée s'est achevée dans une propriété du Finistère, où leurs corps ont été démembrés et brûlés, pour un apparent mobile financier. Franceinfo fait le récit de cette terrible histoire.



• Le dernier skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremau, a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit, 50 jours après le vainqueur. Il est arrivé 18e et dernier de la course, après un tour du monde de 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes.



Six ans après, le Japon se recueille en mémoire des victimes du séisme et du tsunami survenus en 2011, suivis d'une catastrophe nucléaire.

: "50 jours dans les dents ! J'ai quand même pas très bien navigué." En franchissant la ligne d'arrivée du Vendée Globe, Sébastien Destremau reconnaissait que son parcours autour du monde a été chaotique. Pour autant, c'est une victoire "monstrueuse" pour ce Toulonnais. "J'ai quand même mieux navigué que ceux qui n'ont pas fini", s'est-il consolé après avoir savouré une pizza et un peu de champagne.





<span class="redactor-invisible-space"><p></p></span>



: Bravo bravo et encore bravo pour Sebastien et sa belle reussite ! Je lui souhaite un accueil digne d'un vainqueur !

: Énorme exploit de Sébastien Destremeau. Surtout après avoir lu votre reportage à son sujet qui détaille toutes les galères qu'il a traversé.

: Bravo ! Quel mérite ! Jolie VICTOIRE !

: Il l'a fait ! Sébastien Destremau est parvenu à boucler son tour du monde en 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes. La fin d'une longue galère. Mais pas seulement... Je reviens sur le parcours de ce skipper "à l'arrache", qui a bien failli ne jamais prendre le départ de la course.











: Le skipper a été accueilli, dans la nuit, par ses proches qui l'ont rejoint par bateau. Ces derniers lui ont apporté des pizzas, qu'il n'a pu déguster qu'après le passage de la ligne d'arrivée, sous peine de se voir disqualifier. Notre journaliste Fabien Magnenou était sur place et a suivi cette arrivée (avant de prendre un repos bien mérité).

: Il a franchi la ligne d'arrivée, mais n'a pas encore posé le pied sur la terre ferme. Sébastien Destremau, retardé par la marée, devra patienter jusqu'à cet après-midi pour s'engager dans le chenal et enfin poser le pied aux Sables-d'Olonne.

: Voici un point sur l'actualité pour commencer la journée :



• Le dernier skipper du Vendée Globe, Sébastien Destremau, a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit, 50 jours après le vainqueur. Il est arrivé 18e et dernier de la course, après un tour du monde de 124 jours, 12 heures, 38 minutes et 18 secondes.



Six ans après, le Japon se recueille en mémoire des victimes du séisme et du tsunami survenus en 2011, suivis d'une catastrophe nucléaire.



L'homme suspecté d'avoir piraté la page Facebook de Laura Smet, où avaient figuré des informations alarmantes sur la santé de son père Johnny Hallyday, a été mis en examen et placé en détention provisoire



• Le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a présenté des excuses, après la polémique autour d'une caricature d'Emmanuel Macron le présentant en banquier au nez crochu. Une image qui rappelle les dessins antisémites diffusés dans les années 1930.



: Le Français Sébastien Destremau a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe aux Sables d'Olonne à 01h40 et 18 secondes.