DIRECT. Vendée Globe : regardez l’arrivée du vainqueur aux Sables-d’Olonne

: Le rêve n'est plus qu'à quelques encablures... Après avoir terminé deux fois deuxième, Armel Le Cléac'h est tout près de remporter son premier Vendée Globe, le Graal des marins en solitaire. Au large des Sables d'Olonne, il y a foule pour son arrivée.

: "J'ai du mal à réaliser. Je ne pense pas trop à l'arrivée, j'essaie de terminer le boulot."



Sauf accident, le Breton de 39 ans, en tête de la course depuis un mois et demi, devrait arriver aux Sables-d'Olonne, sur la côte Atlantique française, vers 16h30, au terme de 74 jours de course, soit quatre de mieux que le temps de référence établi par François Gabart en 2012-2013. BFMTV a réussi à l'interviewer.

: "Dès qu'il a commencé à marcher, à 3 ou 4 ans, on partait trois semaines ou quinze jours. C'était simplement pour le plaisir."



En attendant l'arrivée de son fils en vainqueur vers 16h30, son père "Jean-Gab" fait quelques confidences.





: Ça va vite en tête de course. Après avoir terminé deux fois deuxième, Armel Le Cléac'h est tout près de remporter son premier Vendée Globe, le Graal des marins en solitaire, devant une foule immense qui viendra accueillir son héros aux Sables-d'Olonne. Il devrait arriver vers 16h30. Trente minutes plus tôt qu'annoncé tout à l'heure.

: A la mi-journée, voici les trois infos qui vous intéressent le plus sur franceinfo :



• Notre enquête sur le supermarché Auchan City de Tourcoing, qui est accusé de racisme.



• Notre direct sur l'avalanche qui a enseveli un hôtel dans une zone de montagne isolée en Italie.



• Notre direct sur l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe, le Breton Armel Le Cléac'h.



: Armel Le Cléac'h compte désormais 101,42 milles (187.83 km) d'avance sur son poursuivant direct, le Gallois Alex Thomson.







: Armel Le Cléac'h se trouvait, à midi, à 60 milles (111 km) de la ligne d'arrivée. Le skipper breton devrait donc la franchir en vainqueur vers 17 heures.

: "Il a froid, il est pressé d'arriver."



"Depuis le passage du [cap] Horn, il a vécu des moments très difficiles, avec le retour d'Alex [Thomson] qui, à chaque fois, avait une météo plus favorable. Et après avoir tenu cette position de leader, sur l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord, jusqu'à l'arrivée, ça va être une délivrance." Le frère aîné du skipper a fait ces confidences sur le ponton où le vainqueur devrait amarrer son monocoque en fin d'après-midi.





: Il est midi ! Voici les titres :



Plusieurs personnes ont été tuées dans une avalanche qui a englouti un hôtel, dans une station de ski des Abruzzes, en Italie centrale. Depuis hier, la région a été frappée à de nombreuses reprises par des secousses sismiques.



Un immeuble s'est effondré, après un incendie, dans la capitale iranienne. Le bilan est incertain mais plusieurs dizaines de pompiers se trouvaient à l'intérieur au moment de l'effondrement.



Sprint final pour la victoire : l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables-d'Olonne est prévue cet après-midi. Dans la nuit, il a repris beaucoup d'avance sur Alex Thomson. Allez Armel !



Le troisième débat d'avant le premier tour de la primaire de la gauche a lieu ce soir. Voici ce que pensent les candidats de 12 propositions phares présentées pendant cette campagne.

: http://www.vendeeglobe.org/fr/actualites/18217/histoire-de-dst voilà une explication pour faire taire les suspicieux ;)

: C'est confirmé, Armel Le Cléac'h n'est pas passé dans la zone interdite. C'est Ouessant Trafic, justement chargé de surveiller cette zone, qui l'a confirmé à l'organisation de la course, signale @Denis30. Il s'agit donc bien d'une imprécision de cartographie, liée aux mises à jour qui n'interviennent que toutes les quatre heures.

: Oui @frakemus, la carte se trouve à cette adresse. Attention, mieux vaut avoir un ordinateur récent et un navigateur à jour.











: Bonjour, quelqu'un sait-il où trouver la carte spécifique aux 100 mn mise à jour toutes les 60 mn ?

: Bonjour, quelle belle course à rebondissements, félicitations à tous ces marins qui nous font vivre une belle aventure, du premier jusqu'au dernier, et une pensée à ceux qui ont abandonné

: @anonyme : Les équipes de France 3 Pays de la Loire sont sur le pont pour vous faire suivre l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables d'Olonne. Et vous pourrez donc suivre l'événement dans notre direct.

: Sur quelle chaîne pourra-t-on suivre l'arrivée d'Armel Le Cléac'h ?

: Concernant la représentation de la "Zone interdite" (DST) et la trajectoire de Le Cleac'h, ne pas oublier que représenter en deux dimensions (une carte plate) un monde sphérique, c'est la "quadrature du cercle", surtout avec une carte autant stylisée. TOUTE carte 2D est par définition fausse...

: @anonyme : Ne soyez pas si suspicieux. Si vous avez suivi la discussion sur le parcours d'Armel Le Cléach', vous avez vu que sa trajectoire, initialement indiquée sur la carte, passait vraiment à la limite de la zone interdite. Et comme me l'a rappelé @Cartographe, une carte en 2D, comme un planisphère, constitue forcément une représentation fausse de la Terre.

: C'est vraiment bizarre cette histoire en tout cas. Je trouve ça dommage pour ce dernier jour de course qu'on soit tiraillés entre l'idée que c'est en effet une erreur de cartographie et celle d'une ajustement de trajectoire un peu menteur pour favoriser le Breton... Et pourtant, je souhaite la victoire de Le Cleac'h.

: Armel Le Cléac'h a-t-il commis une erreur cette nuit ? Sur la carte du Vendée Globe, mise à jour depuis, le skipper semblait avoir franchi la limite d'une zone interdite, au large d'Ouessant. "C'est une erreur de cartographie. Armel Le Cléac'h continue sur sa trajectoire", m'a expliqué l'organisation du Vendée Globe.

: Avec un peu de retard, voici les titres de 9 heures :



Plusieurs personnes ont été tuées dans une avalanche qui a englouti un hôtel, dans une station de ski des Abruzzes, en Italie centrale. Depuis hier, la région a été frappée à de nombreuses reprises par des secousses sismiques.



Sprint final pour la victoire : l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables d'Olonne est prévue cet après-midi. Dans la nuit, il a repris beaucoup d'avance sur Alex Thomson. Allez Armel !





De la sécurité au Moyen-Orient en passant par l'assurance-maladie et les finances publiques, le troisième et dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la gauche se tient, ce soir à 20h55 sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde.



Le président battu, Yahya Jammeh, refuse de quitter le pouvoir. L'investiture de son successeur est prévue aujourd'hui. Les pays voisins tentent une médiation.. et préparent une intervention militaire.

: Sur la cartographie 2D mise a jour à 9h, la trajectoire d'Armel ne passe plus dans la DST Ouessant!

: La trajectoire de Le Cleac'h est dorénavant bonne sur le site du Vendée Globe. Il ne mord plus sur la zone d'exclusion

: Sur le site du Vendée Globe, la trajectoire d'Armel Le Cléac'h a été mise à jour et ne traverse plus dans la zone interdite au large d'Ouessant, me signalent plusieurs internautes attentifs (merci !). Bon, le problème, c'est qu'on vot très mal la trajectoire, indiquée en bleu, sur cette capture d'écran.







: Le Cléac'h est entré dans la zone des 100nm avant l'arrivée, mise à jour de la cartographie toutes les heures sur le site du Vendée Globe ! (Et je suppose que s'il avait traversé une mauvaise zone, la direction de la course l'aurait déjà sanctionné, ils n'auraient pas attendu aussi longtemps)

: Armel Le Cléac'h est entré dans la zone des 100 milles nautiques avant la ligne d'arrivée, me signale un internaute.





: Après, on voit sur l'image qu'il est tout tout au bord de la zone... Possible, avec le manque de précision de la carte, qu'il ne soit pas allé dans la zone. Et une telle erreur, si près de l'arrivée, serait vraiment bizarre

: Chaud... Car là, il est bien bien au sud-est de la zone, Armel !

: Pendant la course, il est arrivé au skipper Jean-Pierre Dick d'entrer dans une autre zone interdite, la Zone d'exclusion antarctique, ce qui l'a obligé à faire demi-tour pour réparer sa faute.

: Cette "zone interdite" est connue sous le nom de DST Ouessant, ou rail d'Ouessant. Il sert à réguler le trafic maritime dans les zones où passent beaucoup de navires.

: Dans les commentaires, un internaute me signale une faute d'Armel Le Cléac'h, qui approche des Sables d'Olonne, qui pourrait peut-être lui valoir une sanction : le Français serait passé dans une "zone interdite" au large d'Ouessant. Mais je ne suis pas assez familière du règlement pour le confirmer. Nous tâcherons ne nous renseigner dans la matinée.

: L'heure d'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables d'Olonne se précise. Le site du Vendée Globe annonce que le Français approchera du port Olona vers 18 heures. L'arrivée d'Alex Thomson est prévue autour de 2 heures.