Transat Jacques Vabre : le bateau Prince de Bretagne, en troisième position, a démâté à 150 kilomètres de l'arrivée

Les skippers Lionel Lemonchois et Bernard Stamm ont annoncé que leur Maxi 80 "Prince de Bretagne" avait démâté mercredi 15 novembre. Le trimaran se trouvait alors à 93 miles (soit 150 kilomètres) de Salvador de Bahia, au Brésil, ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre.

Dix jours après le départ du Havre, Lionel Lemonchois et Bernard Stamm étaient en troisième position. Ils étaient attendus au port dans la soirée. "La direction de course de la Transat Jacques Vabre et les préparateurs du trimaran de Lionel Lemonchois et de Bernard Stamm prennent les choses en main", est-il indiqué sur la page Facebook de "Prince de Bretagne".

L'équipe d'assistance à leur rencontre

L'équipe d'assistance qui attendait au port de Salvador de Bahia est partie à la rencontre du trimaran pour aider l'équipage à sécuriser le bateau. Les deux navigateurs d'Arkema Lalou Roucayrol et Alex Pella, quatrième au dernier pointage, devraient donc prendre la troisième place jeudi 16 onvembre au matin.

Lionel Lemonchois avait été contraint à l'abandon lors de la dernière édition de la Transat Jacques Vabre en 2015, après avoir chaviré.