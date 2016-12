Sur franceinfo, Thomas Coville ému par "le chemin qu'on a tous parcouru" pour son record du tour du monde à la voile

"En en parlant avec vous, je commence à prendre la mesure de ce que j'ai réalisé". Invité de franceinfo lundi 26 décembre au matin, Thomas Coville est revenu sur son exploit : le navigateur de 48 ans a pulvérisé dimanche le record du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, qu'il a bouclé en 49 jours, trois heures et sept minutes.

L'éloge de la pugnacité

"Je mesure l'onde que représente ce record pour ma famille et pour le cercle des personnes qui m'ont suivi et qui y croyaient. Vous, franceinfo, faites d'ailleurs partie de cette histoire, a ajouté le navigateur. Ce qui m'émeut le plus, c'est le chemin qu'on a tous parcouru pour arriver à être heureux tous ensemble."

Après quatre tentatives ratées, ce record est un aboutissement pour Thomas Coville. Plus qu'une fierté, c'est "un message", estime le navigateur : "C'est lié à la pugnacité, l'un des mes traits de caractère. Quand ça marche à la fin, ça donne ces émotions-là."

Il faut avoir la patience et l'énergie Thomas Coville à franceinfo

Le progrès technique a fait la différence

Le navigateur est également revenu pour franceinfo sur les conditions de son exploit. "Le plus douloureux, c'est cette carence de sommeil permanente, a-t-il expliqué. Vous devez être tout le temps en veille et à l'affût pour ne pas chavirer." Contraint durant son périple à des micro-siestes de quelques minutes, le navigateur raconte s'être accordé parfois une demi-heure de sommeil. "Puis on se réveille, parce qu'il y a eu un mouvement du bateau, un bruit. Le cerveau n'est jamais vraiment déconnecté", ajoute-t-il.

Thomas Coville a également tenu à rendre hommage au précédent recordman. "Ce qu'avait fait Francis Joyon restera pour moi une référence. C'est un marin d'exception", a-t-il déclaré, saluant les progrès techniques, qui ont rendu possible ce nouveau record : "Avec Sodebo, nous avons fait une rupture technologique. C'est un nouveau bateau qui nous a permis d'accéder à des vitesses de ce niveau-là. C'est ça qui fait la différence."