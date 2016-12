Record du tour du monde à la voile : "On est fou de joie", réagit Cathy Coville, la femme du navigateur

Thomas Coville a pulvérisé le record du tour du monde à la voile dimanche25 décembre, en terminant sa traversée en 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, soit 8 jours de moins que le précédent record détenu par Francis Joyon.

"C'était incroyable, on a rêvé de ce moment-là depuis tellement d'années, on est fou de joie", a réagi sur franceinfo dimanche Cathy Coville, la femme du navigateur. "C'est toute cette force physique, mentale, cette pugnacité, qui l'ont aidé, à ne rien lâcher parce que c'est sans répit. Il faut tenir sur la durée. C'est ça qui est magique, c'est qu'il y est arrivé, il atteint le graal et c'est tellement formidable", a déclaré Cathy Coville, lors de l'arrivée du navigateur.

Thomas Coville va passer une dernière nuit à bord avec ses équipiers. Une occasion de "refaire la course", mais aussi "un moment de retrouvailles, très émouvant" a expliqué la femme du navigateur. Avant d'ajouter : "Ils ont tous partagé ces moments de préparation. Certains sont là depuis très longtemps. Ils vont peut-être moins débriefer que d'habitude pour profiter du moment et le célébrer ensemble."