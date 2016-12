DIRECT. Record du tour du monde à la voile : suivez l'arrivée de Thomas Coville à Brest

Ce qu'il faut savoir

La cinquième tentative aura été la bonne. Le skipper Thomas Coville a pulvérisé le record du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, dimanche 25 décembre, avec huit jours d'avance sur le temps de référence. Suivez sur franceinfo son retour sur la terre ferme, lundi matin, à Brest (Finistère).

Un temps canon. Thomas Coville a signé un temps de 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. Il a amélioré de 8 jours, 10 heures, 26 minutes et 28 secondes le temps de référence (57 jours et 13 heures) signé en 2008 par Francis Joyon sur le multicoque Idec.

Une décennie de tentatives. Le skipper français avait déjà réalisé deux tours du monde, mais sans record, en 2009 et en 2011. Il avait également dû renoncer à deux reprises, abandonnant en mer en 2008 et en 2014. "J'ai tenté, j'ai échoué, je suis tombé, je me suis relevé, je me suis reconstruit", a commenté le marin, dimanche.

Qui dit mieux ? Des candidats à sa succession se sont déjà fait connaître. François Gabart, vainqueur du Vendée Globe 2012/2013, s'attaquera au record du tour du monde en 2017.